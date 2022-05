Activistas exigen a Fiscalía Regional de Córdoba que no quede libre acosador sexual

Un grupo de mujeres acudió a la Fiscalía Regional, en Córdoba, para interponer una denuncia contra un presunto acosador que se sube a los autobuses de la ruta Córdoba-Potrero.Griselda González, integrante de la organización Mujeres Trabajadoras, respaldó la denuncia que interpusieron dos chicas que fueron "manoseadas" por dicho sujeto, mismo que fue detenido pero podría salir libre en las próximas horas debido a que la denuncia, según la fiscal, “ya había vencido en término”."A ellas les da vergüenza que la gente sepa que tocaron sus cuerpos en un autobús que es un lugar público, por eso no están aquí con nosotras declarando en medios pero sí sucedió; los papás están aquí adentro todavía declarando con ellas y no es justo que salga libre", dijo la activista.El agresor fue identificado como Juan "N" alias "La viuda", obrero del ingenio El Potrero, tiene 60 años de edad y está plenamente identificado de que se sube al autobús a acosar jovencitas. Exigen que no salga en libertad.Cabe señalar que no es la única ruta con este problema, pues también hay denuncias en las rutas que cubren Naranjal- Córdoba y Córdoba-Huatusco de la línea de transportes “Terranova”.