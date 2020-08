Activistas LGBT registran 19 crímenes de odio este año en Veracruz

En lo que va del año, se han registrado en el estado de Veracruz 19 crímenes de odio, el último es el perpetrado el pasado miércoles en el municipio de Puente Nacional, en donde una mujer transexual y su madre fueron asesinadas a puñaladas , denunció la representante del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio, Jazz Bustamante.Brandy Cortez y su madre Luisa fueron agredidas a golpes y con arma punzocortante, por lo cual, exigió a la Fiscalía General del Estado que se haga justicia y se haga una estrategia para atender este tipo de delitos."Este año, Soy Humano AC y el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio tienen registrados 19 casos, 10 de mujeres trans y el resto de hombres gays y 2 lesbianas. En Orizaba con la compañera Anel, Minatitlán, Poza Rica, Papantla, Xalapa, Puerto de Veracruz, Acayucan que ha habido varios casos", dijo.De estos casos, 3 se han registrado en la zona de Veracruz y Boca del Río.Lamentó que no se estén aplicando los protocolos para la designación de los casos de crímenes de odio y establecer los agravantes.Como en los otros casos, el asesinato de Brandy fue con saña."Acá en Veracruz no existe como tal un protocolo de este tema. Recibió más de 30 puñaladas, la degollaron, la saña que son cometidos los asesinatos nos lleva a alzar la voz de que exista la aplicación de los daños a grabados porque existen todos los mecanismos, como en el caso de feminicidio que no se ha aplicado", precisó.Jazz Bustamante afirmó que ante la falta de respuesta y resolución de los casos, buscarán medidas de presión alterna, como una huelga de hambre.