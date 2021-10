Activistas no creen en cifras oficiales sobre identificación de restos en Veracruz

La defensora de derechos humanos en Veracruz desde 2008 y acompañante de familiares de personas desaparecidas desde 2011, Anaís Palacios Pérez, afirmó que a los colectivos no les cuadran las cifras en relación a la identificación de los mil restos que aproximadamente se han encontrado en fosas clandestinas.En entrevista, tras la elaboración de un altar en las escalinatas de la Catedral Metropolitana de Xalapa para recordar a las personas no localizadas, cuestionó que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), ubique a Veracruz en el primer lugar de identificación de restos, cuando a su juicio la realidad es otra.“Justamente la semana pasada se dio a conocer un informe del INEGI donde Veracruz ocupaba el primer lugar en la identificación de restos, entonces a nosotras en el acompañamiento a los colectivos y los mismos colectivos tienen cuentas de un número aproximado de restos recuperados, sin contar el rezago (…) entonces volvemos a decir que no nos cuadran las cifras”, manifestó.Palacios Pérez destacó que la búsqueda activa y participación de los colectivos en los lugares donde se ha presumido la existencia de fosas clandestinas, ha repercutido en la localización de muchos restos, pero poco ha hecho la Fiscalía General del Estado (FGE) para su identificación.“En Ixtaczoquitán, en la región montañosa del Estado, son un número importante de restos que se han recuperado y que no han sido identificados, tan sólo con esta participación de los colectivos que inició en 2016, podemos inferir que se han recuperado cerca de mil cuerpos y restos porque muchos están seccionados”, expresó.En sus palabras cuestionó que no haya verdad por parte de las autoridades gubernamentales, recordando que en su momento se habló de sitios como El Limón, Colinas, El Arbolillo, La Guapota, Playa Vicente, Sayula de Alemán, en el norte, en La Gallera, donde la práctica ha sido la recuperación, más no la identificación de los restos encontrados.“La gran mayoría -de los mil- están sin identificarse, ése es un número aproximado”, reiteró al tiempo que acotó que las mismas familias de personas desaparecidas han reclamado a falta de capacidad para poder identificar los restos.“Aun cuando ellas han participado, aún cuando se ha creado el Centro de Identificación en Nogales, todavía no hay una certeza de cuánto tiempo se va a tardar y este juego de cifras que pareciera como exitoso, reservadamente ahí dice que 300 cuerpos sin identificar, pues parece bastante inverosímil”, criticó una vez más.Además, rememoró que el 10 de mayo colectivos en Xalapa dieron a conocer un listado de carpetas de investigación donde se inhumaron cuerpos que permanecen en calidad de no identificados, lo que demuestra que siguen ocurriendo irregularidades por parte de la instancia ministerial, “propiciadas entre el crimen y la imposibilidad de hacer correctamente su trabajo”.Para ella, ya se perdió la comunicación de las autoridades con las mesas que se hacían con la participación del Gobernador del Estado y las familias de desaparecidos, donde les rendían informes del trabajo que realizaban.“Entonces esas cifras que salen como exitosas pues se desconocen, no necesariamente tenemos la certeza de que correspondan a la realidad”, enfatizó Anaís Palacios Pérez una vez más.