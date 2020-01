Activistas piden a diputados no atentar contra la familia tradicional en Veracruz

Mientras que a la sociedad la aquejan problemas serios como la inseguridad, educación, salud y economía, los diputados están ocupados legislando en temas que no son prioritarios y que atentan contra la familia, consideraron integrantes de la asociación civil Comunidad, Familia y Cultura (COFACU).



Encabezados por su presidente, René Olivares Contreras, expusieron que temas como el matrimonio igualitario y la adopción por parte de esas parejas, así como pederastia y educación sexual a menores de edad, atentan contra la familia y van ligados.



Señalaron que en vez de Encuentros por la Igualdad y la No Discriminación se deben llevar a cabo foros en donde se puedan discutir los temas mencionados y todas las partes puedan expresarse, pues todos tienen derecho a hacerlo.



Puntualizaron que no defienden a los integrantes del Frente Nacional por la Familia, ni tampoco aprueban los rumores de advertencias que han hecho éstos a los diputados de que si realizan los encuentros “correrá sangre”, ya que eso es algo incorrecto y no se puede lograr la paz con violencia.



El que haya enfrentamientos, dijeron, solo polariza a la sociedad y se genera un caos en ésta.



Finalmente, hicieron un llamado a los diputados a que legislen en favor de la sociedad sobre los temas que ésta se encuentra viviendo.