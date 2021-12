Activistas protestan en “Paseo del Río” por derechos animales, en Orizaba

Con protesta en el ecoparque “Paseo del Río”, en Orizaba, integrantes de “Orizaba Animal Save”, movimiento colectivo de rescate animal, demandaron a las autoridades municipales que ya no haya más especies en este sitio, pues se encuentran en espacios muy reducidos que no cuentan con las condiciones adecuadas y causan estrés y maltrato a los animales.Jacqueline Lynn Romero, coordinadora de la agrupación, pidió que se busquen alternativas para atraer a los turistas, que no necesiten del sufrimiento animal. La activista señaló que estas especies existen en el planeta para convivir en equilibrio, no para divertir a la gente.Consideró que quizá se podría hacer un safari en donde se contara con espacios más amplios, pero es evidente que actualmente los animales se encuentran estresados y lo manifiestan arrancándose las plumas, el pelaje o peleando contra otros de su misma especie.Durante la protesta, los animalistas realizaron una degustación vegana para convencer a la gente de que la comida puede ser nutritiva y sabrosa sin necesidad de incluir carne en los platillos.En la degustación se ofrecieron tacos de chorizo de soya, garbanzo molido en tostadas, chicharrón de soya en salsa verde y bacalao de soya.Los activistas invitaron a la población a sumarse en la defensa de los derechos animales.