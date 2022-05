Activistas veganos promocionan una dieta libre de proteínas animales

Activistas veganos que promueven la liberación animal se reunieron en el Zócalo de Veracruz para enseñar a la población a alejarse de los productos que generen sufrimiento o explotación de todo tipo de criatura.Afirman que muchos piensan que el veganismo es dejar de comer carnes, sin embargo, no es así, porque se enfoca en una conducta ética de no consumir nada que implique el sacrificio animal, como la alimentación, el vestido y entretenimiento.Mario David, representante de "Animal Save", reprochó la existencia de lugares como el Acuario de Veracruz y zoológicos donde se mantiene a las especies en cautiverio."Es una acción totalmente pacífica, estamos pintando con gises. El veganismo consiste en no ser partícipe en la medida de lo posible de la explotación animal, muchas veces pensamos que sólo es en la alimentación pero también es no ser partícipes en otros aspectos como no usar pieles para vestir, no asistir a lugares donde tienen animales privados de su libertad como el Acuario de Veracruz".Agregó que llevar una dieta libre de proteínas animales es cada vez más sencillo y saludable.Aunque se piensa que podría afectar el desarrollo, organismos internacionales recomiendan el consumo total de plantas en cualquier etapa de la vida de un humano."Es cada vez más sencillo llevar una alimentación basada en plantas. Llevar la alimentación basada en plantas es completamente saludable, en la lactancia, embarazo, niñez, adultos mayores, en cualquier etapa de la vida".Colocaron pintas en el Zócalo con mensajes para promover el veganismo.