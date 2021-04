Acto “fascista”, toma del INE por morenistas: PRD

El representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), Ángel Ávila Romero, calificó como “fascista” la toma de las instalaciones del ente comicial por parte de simpatizantes de Félix Salgado Macedonio, inconformes con la cancelación de su candidatura a la Gubernatura de Guerrero.A través de su cuenta de Twitter, alertó que esta acción podría poner en riesgo el derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus gobernantes y autoridades.“Las actitudes fascistas de MORENA al tomar las oficinas del @INEMexico en pleno proceso electoral, pueden poner en riesgo el derecho de millones de [email protected] a elegir libremente a sus gobernantes y representantes”, publicó.Ávila Romero insistió que es una estrategia “golpista” para “amedrentar al árbitro electoral”, por lo que exigió al partido gobernante que retire a las personas que tienen cerradas sus oficinas centrales.“La estrategia golpista" de amendrentar al árbitro electoral no debe tener cabida en nuestro país. Exigimos al partido de @lopezobrador_ que retire a sus golpeadores del instituto, y permita que la elección federal siga en marcha”, escribió.El representante perredista reiteró que “los intereses particulares de algunos cuantos ex-candidatos como Salgado o Morón, no deben estar por encima de los derechos políticos de [email protected] [email protected] , a tener elecciones libres, auténticas y democráticas”.Comentó además que, “somos millones de [email protected] quienes defendemos y respaldamos al @INEMexico, toda mi solidaridad a [email protected] [email protected] electorales confiamos en éste árbitro electoral”.Cabe mencionar que son alrededor de 300 seguidor del ex candidato a la Gubernatura de Guerrero, los que llegaron y establecieron un plantón en la sede del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México.