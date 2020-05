Actopan es “banco y casa de campaña” de diputada María Esther López: Extrabajadores

Por medio de la presente y como portavoz de los extrabajadores del Ayuntamiento de Actopan, así como miembro del comité opositor a la designación de Eduardo Carranza Barradas como Alcalde Interino de Actopan, ruego me permitan ocupar esta importante plataforma de comunicación para denunciar públicamente la situación actual de Actopan y que así posiblemente seamos escuchados por algunos Diputados o incluso por el Gobernador del Estado de Veracruz, de los cuales, lastimosamente nos han ignorado.



Actopan está viviendo el peor momento político y social de su historia y al borde de un conflicto social de graves dimensiones ante la mirada indiferente del Congreso del Estado y sobre todo del Gobernador del Estado, ya que después del desafuero del expresidente municipal, Paulino Domínguez Sánchez y la síndica, Lucero Jazmín Palmeros Barradas, el Ayuntamiento fue presurosamente tomado como "botín de guerra" por la diputada María Esther López Callejas, del partido MORENA, quien ocupó para tal fechoría al otrora regidor segundo Eduardo Carranza Barradas, para colocarlo ilegalmente en la Alcaldía, ignorando y pasándose por el arco del triunfo el propio decreto 554 emitido por el Ejecutivo Estatal, que ordenaba que ante el desafuero de los ediles mencionados fueran llamados los suplentes, sin embargo, la respuesta a ese decreto, violando la Ley Orgánica del Municipio Libre, el decreto mencionado e incluso ignorando las peticiones de los suplentes a ser llamados a ocupar el cargo.



Con una ilegal acta de Cabildo, firmada por dos de cinco regidores y mediante la cual argumentando un falso "vacío de poder", fue llamado a ocupar el cargo el ilegal Eduardo Carranza Barradas, quien se nombraba Alcalde Interino, misma carta fue recibida en el Congreso del Estado de Veracruz y ya ahí, tanto María Esther López Callejas como el diputado Juan Javier Gómez Cazarin, dieron legal proceder y hasta la fecha mantienen al ilegal Alcalde en funciones y al parecer tienen listo, al puro estilo de la "mafia del poder" que tanto decían odiar y combatir en campaña, para dejar al ilegal Alcalde que concluya el período constitucional, esto en apariencia, ya que su real finalidad es convertir al Ayuntamiento de Actopan en el banco y casa de campaña de María Esther López Callejas, en búsqueda de su sueño de ser Alcaldesa de nuestro bello pero golpeado municipio.



La situación ya se está dando, pues Carranza Barradas como primera "acción de Gobierno" procedió a despedir por sus pistolas a más de 50 trabajadores, alegando primeramente insuficiencia presupuestaria y corriéndolos bajo la falsa acusación de "pérdida de la confianza", procediendo después a colocar en puestos de alto nivel a dos exempleadas de María Esther López Callejas, así también incrustó en la nómina al dueño de un conocido medio de comunicación local como Director de Comunicación Social; posteriormente, a su propia hija en el DIF Municipal y mucha gente más, todos ellos obviamente a la fecha se les ve haciendo caravana y proselitismo a favor de María Esther López Callejas.



En el grupo que represento, sabemos perfectamente a que nos enfrentamos, la vida real y diaria de Actopan ha superado y por mucho aquella famosa película del 2010, La Ley de Herodes.



La dupla de malandrines conformada por Eduardo Carranza y María Esther López Callejas, apadrinada dicen ellos por el todo poderoso Juan Javier Gómez Cazarin, e incluso el compadre de López Callejas, Erick Patrocino Cisneros Burgos, han logrado de manera muy extraña la renuncia a la suplencia de la Alcaldía de José Alfredo Vázquez Carreto, quien primero buscaba afanosamente se le llamara a la suplencia y después repito de manera muy extraña presenta una renuncia al cargo, de ese tamaño fue la amenaza me imagino.



Toda aquella corriente contraria al Golpe de Estado consentido desde Congreso del Estado en Actopan, se ha visto raramente envuelta en litigios penales en los que sorprende la rapidez de los otorgamientos de órdenes de aprehensión, así como las prisiones preventivas oficiosas que se les dictan en delitos que no lo ameritan, es por esa razón que varias personas que están en contra de esta ilegalidad no pueden alzar la voz y otros, como su seguro servidor, hemos ya sufrido accidentes muy raros con la finalidad de callarnos y permitir que continúe esta dictadura municipal o en su caso, esta monarquía, ya que en Actopan al parecer los cargos públicos son heredables y por nombramiento, ignorando el voto popular.



Por ello es que hago uso de esta objetiva tribuna a fin de que los Diputados, Senadores e incluso el Gobernador del Estado sepa que urge su intervención directa en Actopan, que estamos solos en esta lucha y a la vez también hacer de su conocimiento que no desistiremos en esta pelea, así vayamos solos, así acabemos en la cárcel o escondidos ante una orden de aprehensión o tal vez muertos en un raro accidente, NO PERMITIREMOS QUE EL CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ IMPONGA ILEGALMENTE A EDUARDO CARRANZA BARRADAS, POR LO QUE PÚBLICAMENTE ESPERAMOS QUE LA PRÓXIMA SESIÓN DEL CONGRESO ESTE SÁBADO 2 DE MAYO SE DE LA LEGAL PRELACIÓN EXIGIDA Y CONTEMPLADA EN LA LOS NUMERALES 24 Y 25 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE.



Atentamente,



Lic. Francisco David Spinoso Jácome