Actopan reitera llamado para que “visitantes externos” no lleguen al municipio

Ante la contingencia nacional por coronavirus, el Ayuntamiento de Actopan reiteró el llamado a “todos los visitantes externos” abstenerse de llegar al municipio pues todos los sitios turísticos permanecerán temporalmente cerrados.



Desde hace días, el municipio ha señalado que hay una Alerta Sanitaria por el COVID-19 y la principal recomendación para evitar contagios es no salir de casa a menos que sea necesario y no recibir familiares o visitantes de otras ciudades.



“Todos los sitios de esparcimiento públicos y privados están cerrados. Así como también bares, cantinas, gimnasios, campos deportivos, gimnasios, etc. Los depósitos y tiendas en las comunidades únicamente pueden vender para llevar no está permitido que consuman ahí por la concentración de personas”, publicó el Ayuntamiento en redes sociales.



Desde el pasado 27 de marzo, el municipio informó que las playas Villa Rica, La Mancha y El Farallón, así como ríos de la zona, balnearios y restaurantes permanecen cerrados como medida de prevención.