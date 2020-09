Actual administración desmanteló al Instituto Veracruzano de la Mujer, acusan

El Instituto Veracruzano de la Mujer (IVM) no funciona, consideró la directora del Colectivo Feminista Cihuatlahtolli, María de la Cruz Jaimes Huerta.



Señaló que esta administración se encargó de desmantelar la única estructura que durante años fue adquiriendo experiencia y formación para brindar una mejor atención a las mujeres veracruzanas víctimas de violencia y para llevar a cabo acciones preventivas.



Destacó que, en su momento, el mayor número de profesionistas en el país que se certificaron para atender a mujeres violentadas fue en Veracruz, pero de nada sirve porque los únicos recursos económicos con que se cuenta provienen del Paimef, el cual es un programa federal que considera aportaciones para seis meses de labor, por lo que una vez que se agotan, el resto del año no se puede garantizar la continuidad de acciones.



Agregó que, en teoría, los institutos municipales deberían cubrir ese tiempo, pero como también se manejan con una visión política que nada tiene que ver con los derechos de las mujeres, la situación es lamentable.



Incluso, mencionó, en muchos municipios las titulares de esta área tan importante no cuentan con la formación necesaria, pero sus carencias ni siquiera dan asesoría y apoyo jurídico a las mujeres, por lo que sólo se finge que se hace algo.