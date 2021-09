Actual Legislatura de Veracruz podría reformar Artículo 4 de la Constitución

Si existe voluntad, la actual LXV Legislatura de Veracruz podría modificar la Constitución Política local para adecuarse a las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que esta semana determinó inconstitucional tanto proteger la vida desde la concepción como criminalizar el aborto.



Al respecto, la diputada presidenta de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales, Mónica Robles Barajas, señaló que actualmente el Código Penal del Estado ya no penaliza la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), sin embargo, por el fallo de la Corte el Artículo 4 de la Carta Magna local ahora es inconstitucional.



Cabe recordar a propuesta del entonces gobernador Javier Duarte de Ochoa, la LXIII Legislatura reformó el Artículo 4 de la Constitución, estableciendo que el Estado garantizará el derecho a la vida del ser humano y su seguridad humana, “desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, como valor primordial que sustenta el ejercicio de los demás derechos, salvo las excepciones previstas en las leyes”.



Sin embargo, este jueves, los ministros de la Corte reprobaron las cláusulas de protección a la vida desde la concepción previstas, con distintas modalidades y alcances, en las Constituciones de 21 Estados, incluyendo Veracruz.



Robles Barajas recordó que formó parte de la LXIII Legislatura y desde entonces se manifestó en contra de esta reforma. Finalmente, ahora la Suprema Corte determina que proteger la vida desde la concepción es inconstitucional y ahora se debe reformar por el actual Congreso o el siguiente.



“Cualquier precepto que busque proteger la vida desde la concepción es inconstitucional porque es contrario a los derechos de las mujeres y porque además el término concepción no es un término médico”.



“La Corte dice que los Estados no pueden proteger la vida desde la concepción; es lo que se hizo aquí en Veracruz. Hubo una ola de Estados que protegen la vida desde la concepción como una forma de contrarrestar o cerrar la puerta a la despenalización del aborto”, refirió.



Agregó que Veracruz es un claro ejemplo en donde la actual LXV Legislatura se adelantó a la Corte, sin embargo, todavía falta adecuar la Carta Magna local.



“La Corte señala que penalizar el aborto es inconstitucional y ahora también establecer que se protege la vida desde la concepción, por lo tanto, se tendría que reformar la Constitución del Estado de Veracruz, el artículo 4 (…)”.



“Ojalá, la verdad es que sí, sería quitarle ese segundo párrafo que se le agregó a la Constitución; sí podría, si hay la voluntad se podría hacer, si no tendrá que ser la siguiente Legislatura”, planteó.