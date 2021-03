Actuales ediles de Veracruz sí podrán contender por cargo distinto el 6 de junio

Los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), reiteraron que los regidores, síndicos únicos y alcaldes en Veracruz sí podrán postularse en el presente proceso electoral para contender por un cargo distinto al que ocupan en los actuales Ayuntamientos.



En ese sentido, dejaron firme la decisión de la Sala Regional Xalapa del TEPJF, con la que revocó diversas resoluciones del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), que confirmaron los acuerdos del Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE), en los que se negaba tal posibilidad.



En sesión pública, celebrada la tarde de este miércoles, los integrantes de la Sala Superior concluyeron que sí pueden participar por otro puesto, ya que se trata de uno distinto al que actualmente ocupan y por tanto la prohibición de reelección no les es aplicable.



“La interpretación más favorable de la norma local, admite que los regidores de los Ayuntamientos pueden válidamente ser candidatos a la presidencia municipal de dicho órgano municipal en la siguiente elección”, establecieron en el fallo.



En éste se precisó que si bien en el Estado la reelección está prohibida, ya que el periodo de los Ayuntamientos es de cuatro años, la interpretación más favorable de la norma tanto a los actores políticos y la sociedad veracruzana, es aquella que permite la continuidad de los integrantes de las Alcaldías a través de su elección para el siguiente periodo, siempre que sea un cargo distinto.



Se insistió que con el “abandono prohibicionista” de la reelección de autoridades, con la reforma constitucional de 2014, se propicia la continuidad como pauta para tener la planeación estratégica del desarrollo local.



“Este cambio de paradigma generó un marco interpretativo más amplio, que privilegia que las autoridades sometan a la valoración del electorado su gestión, mientras que los ciudadanos en un entorno de competencia política deciden sobre la continuidad o la alternancia, de acuerdo con los resultados obtenidos y las propuestas de cambio”, se añadió.



De esta manera, se desechó la impugnación del Partido Acción Nacional (PAN), quien se mostró en contra de que se permitiera a los integrantes de los actuales Ayuntamientos participar en las elecciones del 6 de junio, por otro cargo.



La decisión de los magistrados de la Sala Regional deviene de los recursos interpuestos por los regidores Tercero y Primero, así como por la regidora Cuarta de los ayuntamientos de Minatitlán, lsla y La Antigua, ante las respuestas a las consultas formuladas al ente comicial respecto a la posibilidad de poder acceder a algún cargo de elección popular dentro del proceso electoral local en curso 2020-2021.



El pasado 9 de marzo, sostuvieron que la restricción de reelegirse cuando el periodo del cargo es mayor a 3 años corresponde a los mismos cargos, más no a uno distinto del propio Ayuntamiento, por lo que, al existir esta diferencia de categoría, quienes actualmente ejercen funciones dentro de un Ayuntamiento en el estado de Veracruz sí podrán postularse siempre y cuando no sea para el cargo que actualmente ostentan.