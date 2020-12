Actualiza IVAI padrón de sujetos obligados a transparentar información

El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) aprobó el Padrón de Sujetos Obligados (a proporcionar información pública) y el Padrón de Sujetos Obligados en Materia de Datos Personales, de los cuales desincorporó a 30 entidades: 14 Fideicomisos Públicos extintos por decreto, 14 sindicatos estatales, 1 partido político nacional y 1 Organismo Público Descentralizado (OPD).



Así también, incluyó en ambos padrones a los cuatro partidos políticos estatales y a un partido político nacional de reciente creación y en su oportunidad se les otorgarán las contraseñas y cuentas de usuarios para acceder a la Plataforma Nacional de Transparencia, Sistema INFOMEX– Veracruz y el Sistema de Notificaciones Electrónicas.



Para la desincorporación de las 30 entidades, los comisionados del IVAI tomaron en cuenta que ya no cumplen con las condiciones para ser considerados sujetos obligados, en virtud de que dejaron de recibir recursos públicos.



Por ello, la Unidad de Sistemas informáticos del IVAI desactivará las cuentas de los Fideicomisos, Sindicatos, Partido Político y OPD del sistema INFOMEX-Veracruz y del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de la Plataforma Nacional de Transparencia.



No obstante, se notificó a las entidades, a las que estaban sectorizadas y/o quienes les asignaban recursos públicos que tienen la obligación de resguardar la información y atender las solicitudes que se dirijan a los organismos desincorporados de ambos Padrones.



Los Fideicomisos desincorporados son:

Centro de Exposiciones y Convenciones de Veracruz (WTC); "Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio del Estado de Veracruz" (FOVIM); Apoyo a Tecnologías Educativas y de la Información para el personal al Servicio de la Educación para el Estado de Veracruz; Programa de Aplicación de los Sistemas de Enseñanza Vivencial e Indagatoria de las Ciencias del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (PASEVIC); Organismo Acreditador de Competencias Laborales del Estado de Veracruz (ORACVER); y Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (MANUTENCIÓN) en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.



“Fondo Metropolitano de Xalapa" (FONMETROX); "Fondo Metropolitano Veracruzano" (FONMETROV); "Fondo Metropolitano de Coatzacoalcos" (FONMETROC); "Fondo Metropolitano de Acayucan" (FONMETROAC); Fondo Ambiental Veracruzano (FAV); o "Fondo de Desastres Naturales Veracruz" (FONDEN); Fondo para la Implementación del Sistema de Justicia Penal del Estado de Veracruz; y Fideicomiso de la Contraprestación que tiene Derecho a Recibir el Gobierno del Estado de Veracruz por el Otorgamiento de la Prórroga de la Concesión del Libramiento Carretero Plan del Rio.



Las agrupaciones sindicales desincorporadas son:

Sindicato de Empleados, Trabajadores y Docentes del Instituto Tecnológico Superior de Misantla; Sindicato Independiente de Trabajadores al Servicio de la Educación del Instituto Tecnológico Superior de Huatusco; Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz; Sindicato Único de Empleados Municipales al Servicio del Municipio de Perote; Sindicato al Servicio del Honorable Ayuntamiento de La Antigua; Sindicato Democrático de Trabajadores al Servicio del DIF Estatal; y Sindicato Industrial de Trabajadores de Expendios de Gasolina Lubricantes, Lavadores, Engrasadores, Conexos y Similares CTM.



También la Organización Sindical Confederación Auténtica de Trabajadores del Estado de Veracruz CAT; Sindicato de Obreros, Panaderos, Reposteros y Similares de la Ciudad de Xalapa; Sección Dos del Sindicato Independiente de Mujeres Transportistas del Estado de Veracruz; Sindicato de Choferes, Operadores, Ayudantes y Similares del Municipio de Pánuco; Comisión de Vigilancia y Liquidadora del Sindicato de Obreros y Artesanos Progresistas "Rafael Moreno" de la Fábrica San Lorenzo; Sindicato de Trabajadores y Transportes de Limpia Pública Conexos y Similares del Puerto de Veracruz; y Sindicato de Único de Empleados Municipales de Juan Rodríguez Clara.



El instituto político nacional desincorporado es el Partido Nueva Alianza (PANAL) y el OPD Régimen Veracruzano de Protección Social en Salud.



Los partidos políticos estatales incluidos en los padrones son Podemos, Unidad Ciudadana, Cardenista y Todos por Veracruz y el nacional es Partido Encuentro Solidario. El Partido Redes Sociales Progresistas (RSP) aún no está incorporado.