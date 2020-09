Actualización de datos de docentes es para Seguro Institucional: SEV

La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) no utiliza la información de los docentes veracruzanos que actualizan sus datos para el Seguro de Vida Institucional, aclaró la oficial mayor, Ariadna Selene Aguilar Amaya, al asegurar que todos los profesores tienen derecho a este seguro desde noviembre del año pasado, mismo que incluye cualquier enfermedad, incluso COVID.



Durante entrevista la mañana de este sábado, en las inmediaciones de la Secretaría donde participó en la jornada de limpieza, la funcionaria estatal aclaró que la actualización de los datos de los mentores se requiere para certeza de los mismos docentes, así como también para que conozcan los nuevos beneficios a los que tienen acceso.



“Es muy importante que sepan que todos tienen derecho a partir de noviembre de 2019, aunque no actualicen sus datos, tienen derecho. No tienen que arriesgarse a salir, sin embargo, es un poco más rápido si tienen oportunidad de llegar a una delegación o a la Secretaría. Pero no significa que si no los actualizan no tienen derecho, si no los actualizan y lo hicieron en alguna ocasión es suficiente”, explicó.



La funcionaria estatal llamó a los docentes a no dejarse engañar así como tampoco caer en la desinformación referente a estos beneficios que obtienen con el nuevo seguro.



“No hagan caso de quienes andan mal informando. Nosotros mandamos todo mediante comunicados oficiales o incluso las redes oficiales del Secretario, en las mías o en las de la Secretaría; ahí van a encontrar la información”, expuso.



Dentro de los beneficios destacó que con la póliza base de 55 meses con opción de ampliarla a 68, los beneficiarios tendrán un anticipo por enfermedades terminales, pago directo de gastos funerarios hasta por 25 mil pesos, doble indemnización por muerte accidental y un tiempo máximo de 15 días hábiles para pago de siniestros, una vez integrado correctamente el expediente.



“Es bien importante que sepan que la póliza cubre cualquier enfermedad, incluso COVID, entonces para el señor Gobernador era muy importante que también se diera a conocer que tienen derecho y que quienes no hayan actualizado sus datos que lo hagan para que no tengan ningún problema si ocurre alguna situación”, concluyó.