Actualizan Atlas de Riesgo de Xalapa, Alcalde lo dará a conocer en breve

El director de Protección Civil Municipal, Luis Sardiña Salgado, afirmó que el Atlas de Riesgo de Xalapa ya está actualizado y en breve será dado a conocer por el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil.Al respecto, indicó que este documento contiene la información de los riesgos para la población capitalina producto de las lluvias atípicas que caen sobre el territorio de la ciudad, y las generadas por fenómenos hidrometeorológicos como los huracanes."El Alcalde en unas semanas dará a conocer en unas semanas todo lo del Atlas de Riesgo actualizado, no es uno nuevo, sobre todo viendo la situación de las lluvias atípicas, las lluvias de huracanes, el problema de deslizamientos, de advenimiento de aguas y de lluvia puntual", externó.Sardiña Salgado dijo sentirse orgulloso del equipo de trabajo con que cuenta y que ha permitido realizar este trabajo preventivo de actualización en beneficio de la población xalapeña."Ya todo eso está terminado en los mapas, por colonias, ya todo bien sintetizado y estamos actuando para la operación preventiva, antes de estar en cada punto de acuerdo a los análisis de riesgo del plano de Xalapa", puntualizó.El titular de PC Municipal indicó que hay muchos riesgos en la Capital debido a que su población no ha entiendo que no puede asentarse en laderas, aunque sea comprensible la necesidad de muchas personas de contar con un espacio donde vivir."Entiendo la carencia de recursos, pero sí hacerle entender que se tienen que reubicar, por propia seguridad de ellos. Reubicar miles de personas es muy difícil", manifestó al acotar que, si bien el documento está actualizado, queda realizarle algunos ajustes relacionados con el programa de desasolve que se estaría realizando en varias zonas de la ciudad."Estamos bien, estamos al día, estoy seguro que no vamos a tener ningún problema, trataremos de hacer la prevención mayor para salvaguardar a la población, sus bienes y su entorno, claro, donde haya capa vegetal y se torne muy difícil, ahí sí no vamos a poder hacer nada", reconoció.En sus palabras, el director de Protección Civil de Xalapa acotó que seguirán trabajando con las brigadas organizada por la Secretaría de Protección Civil y la dependencia municipal a su cargo, para que las personas sepan que hacer en caso de alguna emergencia, es decir, evacuarlas o que se auto evacuen.