Actuar de autoridades es deficiente y nulo en prevención de feminicidios: Colectivo Marea Verde

Mientras en el Estado y el país se lamentan los asesinatos de dos jóvenes mujeres: Juana Ovando, de 21 años, asesinada en Xalapa, y Debahni, desaparecida y hallada muerta en Nuevo León, lo que se observa es que las autoridades tienen un actuar deficiente, en el mejor de los casos, o nulo en materia de prevención de feminicidios, indicó Luz María Reyes Huerta, integrante de la agrupación Marea Verde Altas Montañas.Recordó que en el Estado el Gobernador ha hablado de una cero tolerancia hacia la violencia de género, “pero en la práctica no lo vemos reflejado a la hora de denunciar, de iniciar las búsquedas o de recibir las denuncias”.Lo que sí se ve, dijo, son dos escenarios, uno el del discurso y otro el de la realidad, mientras que por parte de las autoridades en el Estado hay una negación a reconocer la problemática tan grave que viven las mujeres.Al hablar del caso que denunció públicamente la familia de Angélica, joven de 22 años que desapareció por más de 24 horas. A quienes la fiscal especializada les negó denunciar pues adujo que la joven era mayor de edad y se había ido por propia voluntad, indicó que tal parece que los fiscales tuvieran la instrucción de no recibir las denuncias para aparentar una disminución de casosSeñaló que no obstante, esas cifras no coinciden con las agresiones que sufren las mujeres diariamente y con los feminicidios que se dan.Reyes Huerta expresó que desde su punto de vista lo que denota el actuar y discurso de la autoridad es que no hay una voluntad para hacer algo en favor de las mujeres, pues si esto fuera así reconocerían la problemática y a partir de ahí se establecerían las estrategias para actuar y combatir de manera efectiva esa realidad que los está rebasando.