Actuarán contra líder sindical-SEV por amenazas al personal, enriquecimiento y corrupción

Gracias por el espacio en su portal Señor Director.Por medio del presente, soy parte del personal administrativo de la Secretaría de Educación de Veracruz y en representación de muchos compañeros de oficinas centrales de la SEV hacemos un urgente llamado al secretario de educación, al líder sindical del SNTE sección 32, así como a las autoridades competentes por lo siguiente:Desde hace más de una década sufrimos y somos testigos del terror, sometimiento, tiranía, abusos, corrupción, prepotencia, tráfico de influencias y características que se viven sólo en tiempos de líderes sindicales malignos que su único fin es el servirse a sí mismos y no a su gremio.Esto ocurre con el señor Oscar Raul Argüelles Loyola, secretario general del personal administrativo sindicalizado de oficinas centrales de la Secretaría de Educación de Veracruz.Ya desde hace sexenios, un grupo de personajes han sacado provecho de su encargo, tal cual se tratara de un "maximato"; sólo se comparten el poder y buscan entre sí el beneficio a sus allegados, hijos, familiares y amigos.En los momentos de elecciones amenazan a todo el personal con tomar represalias si es que llegan a perder ya que tienen poder absoluto y respaldo de la SEV y del SNTE, bloquean y atacan a sus planillas contrincantes, atacan y bloquean por completo al personal al amparo de la dependencia.Lamentablemente NO existe la democracia en la SEV, no existe la justicia, y tal cual se tratara de un usurpador, presume que es abogado y que el usa las leyes a su favor en la SEV.Ya así llevan más de 10 años, desde los tiempos en que gobernaba el PRI, PAN y ahora MORENA. Ya se ha denunciado dentro de la misma SEV pero pareciera que no llega la información al Secretario de Educación ni a la Oficial Mayor.Ahora el señor Oscar Argüelles como vil tirano, dió la orden de no convocar a elecciones y amenaza con entorpecer trámites sindicales o administrativos al personal que se oponga, pero le decimos que YA NO.No estamos dispuestos a seguir viviendo tiempos oscuros dentro de nuestra delegación y que ya se les acabó.Se acabaron los beneficios a sus hijos como plazas, compensaciones, ascenso en puestos y "auto-regalos". Los cuales son evidencia contundente de estas palabras, y sobre todo una investigación interna que hemos realizado.Basta con entrar al portal de transparencia para darse cuenta de la asignación de plazas a hijos, amigos y familiares del secretario general.Es urgente la intervención de todo el personal administrativo de oficinas centrales, invitamos a no tener miedo. Pedimos a la SEV su apoyo ya que estamos recolectando firmas para hacer una denuncia en la Fiscalía General del estado de Veracruz en contra de quien resulte responsable por el desfalco a nuestra delegación, por las amenazas a nuestro personal, enriquecimiento ilícito y corrupción.Estamos dispuestos a liberar a nuestro gremio, además de la denuncia, se acudirá a las oficinas del Gobernador del Estado que fue maestro y podrá entendernos, así como a la conferencia mañanera para el conocimiento y el apoyo del Presidente de la República.Los sindicatos son libres y democráticos, pero necesitan la intervención de las autoridades cuando sufren atropellos y abusos como en este caso ya que se juega con personal federal así como con su futuro.No sé puede ser negligente en la injusticia y en la corrupción.Muchas gracias.POR FAVOR OMITIR MIS DATOS PERSONALES POR SEGURIDAD Y TEMOR A REPRESALIAS