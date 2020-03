Actuaremos contra quien abuse de la necesidad de la gente, subiendo precios: Cuitláhuac

El próximo lunes, la administración estatal y la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) efectuarán un operativo para evitar incremento en los precios de productos y víveres en la entidad veracruzana ante la contingencia sanitaria por el COVID-19.



El gobernador Cuitláhuac García Jiménez reiteró que en Veracruz no hay desabasto de productos, por lo que lamentó que algunos aprovechen la situación para aumentar los precios.



En este sentido, reconoció que si bien es una responsabilidad que compete a la PROFECO, el Estado trabaja en coordinación con la dependencia federal por lo que a partir del lunes aplicarán un operativo para detectar esta situación y evitar abuso en contra de la población.



“El incremento de precios, vamos actuar con la PROFECO. Que se tranquilicen los mercados, hay abasto. A partir del lunes vamos actuar con la PROFECO como corresponde en contra de quien esté actuando de esa manera, especulando ante la necesidad de la gente”, adelantó.



En cuanto que los trabajadores que han sido despedidos de manera injustificada por sus patrones con el argumento de la contingencia por el coronavirus, el mandatario estatal aseguró que el Estado los respaldará.



Sostuvo que la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad está abierta para atender las denuncias que se presenten.



“La Secretaría del Trabajo está abierta para atender las denuncias de trabajadores que hayan sido tratados de esa manera. No es la generalidad pero pueden acudir ahí; se les va atender a los trabajadores”, expuso.



Y es que ante el anuncio de la suspensión de actividades escolares, así como laborales en algunos sectores, tras el anuncio de la cuarentena voluntaria y el llamado a no salir de casa, los precios de algunos productos incrementaron, como el cono de huevo que alcanzó los 90 pesos en territorio estatal.