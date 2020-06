Acuario de Veracruz confía en abrir al público cuando haya “semáforo naranja”

El Acuario de Veracruz presentó su protocolo de prevención de COVID-19 a las autoridades estatales y federales, con la intención de que les permitan reabrir sus puertas al público en semáforo naranja.



Al respecto, Carlos Alfredo Lugo Oropeza, director administrativo de este recinto, señaló que están listos para recibir visitantes en grupos máximos de 50 personas por recorrido, ya que han activado un protocolo sanitario suficiente para prevenir contagios.



"Somos respetuosos de las indicaciones de las autoridades (...). Somos catalogados como museos y seremos de las últimas en incorporarse pero ya presentamos a las autoridades nuestro protocolo sanitario con la finalidad de que vean que cumplimos con las normas y que podemos dar el servicio de manera segura (...). Estamos solicitando poder reactivar actividades en semáforo naranja cumpliendo con las medidas y lo que indica nuestro protocolo", dijo.



El entrevistado detalló que el protocolo de sanitización consta de tres etapas, primero quienes deseen ingresar deberán pasar por un filtro de temperatura y si tienen más de 38 grados Celsius no podrán entrar.



También se les realiza un cuestionario para descartar síntomas y si los presentan, no pueden entrar a las instalaciones.



Después de pasar estos filtros, deberán hacer uso del tapete sanitizante y gel antibacterial y se les pregunta si vienen solos o acompañados, para que sólo un representante de la familia pase a pagar, de preferencia con tarjeta bancaria para evitar manipular dinero.



Una vez dentro del recinto, se les pedirá guardar la sana distancia y en cada estación habrá gel antibacterial para mantener todo limpio.



Lugo Oropeza mencionó que se mantienen ensayando diariamente estos protocolos para que cada trabajador de este recinto conozca el rol que le corresponde.



Reiteró que si bien no tienen fecha estimada de apertura, la petición a las autoridades es que les permitan reabrir con semáforo naranja, pues aseguró que el Acuario de Veracruz es un atractivo turístico que cuenta con las medidas de seguridad necesarias para poder abrir sus puertas.