Acuden a museos de Veracruz Puerto para “distraerse” de la pandemia

Desde septiembre pasado, los recintos culturales del puerto de Veracruz se mantienen abiertos. Aunque no reciben a visitantes sino abajo de su capacidad total, hay afluencia de veracruzanos y turistas que acuden a despejarse de la situación sanitaria.



A decir del director del Museo de la Ciudad, Ricardo Cañas, la afluencia es del 20 por ciento de su capacidad total, aun cuando se ha limitado el aforo máximo de 10 personas.



"Sí hay (afluencia). Por supuesto que ha sido mucho más baja pero sí la hay. En diciembre aumentó, incluso había espera porque llegaban familias de 12 personas, tuvimos que (decir) que no podía haber más de 10. Esa familia se tuvo que dividir en tres, la gente lo ha entendido. Andamos como en un 20 por ciento pero la gente que sale se ha venido a distraer a estos espacios culturales".



El Museo de la Ciudad está abierto de martes a domingo, de 10 de la mañana a 17:00 horas, el uso de cubrebocas para ingresar es obligatorio, además de gel antibacterial y toma de temperatura.



"Cuando ya se juntan 10 personas dando el recorrido, se detiene el acceso de las personas hasta que salgan. No tenemos visitas guiadas, no hay recorridos porque no puede haber concentración, ni interacción de gente".



Lamentablemente, hay personas que todavía se rehúsan a usar la mascarilla protectora.