Acuden ciudadanos a pagar predial y agua potable, en Veracruz Puerto

Desde temprana hora, contribuyentes de Veracruz llenaron el Zócalo de Veracruz para hacer filas y pagar el impuesto predial y el agua potable.



A pensar de la llovizna matutina, sacaron los paraguas para aprovechar los descuentos para jubilados y pensionados.



En este año, la afluencia de personas fue importante, incluso las filas daban varias vueltas al Zócalo.



"Es la primera vez que vengo yo, siempre viene ella. Hoy vengo a acompañarla y me dice que esto está exagerado, que nunca había visto tanta gente", dijo Patricia Duarte.



Muchos hicieron el guardadito con el aguinaldo y aprovechan los primeros días para pagar los impuestos y no gastarse lo destinado para los compromisos anuales.



"Siempre lo hacemos, vivimos en Colinas y venimos temprano. Hacemos nuestro ahorro y venimos el primer día para no gastarnos lo que ya tenemos", señaló María de Lourdes.



Para los veracruzanos apenas iniciaron los pagos, además de los impuestos municipales, señalan que aún les falta lo correspondiente a los derechos vehiculares.



"Y todavía falta, ya no sé si me alcanzará, el predial, el agua, la tenencia. Es mucho dinero", comentó Lucía Sánchez.