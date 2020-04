Acuerdo con OPEP no perjudicará a México: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el acuerdo alcanzado con la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) no perjudicará a México.



“Vamos a cerrar válvulas, pero ahí está el petróleo, pero ya es distinto. Consideramos que no nos va a perjudicar porque al mismo tiempo vamos a rehabilitar nuestras refinerías y vamos a aumentar su capacidad de producción, eso va a requerir más petróleo crudo”, sostuvo.



Acompañado por la secretaria de Energía, Rocío Nahle y el director de PEMEX, Octavio Romero Oropeza, el titular del Ejecutivo señaló que al producir más nuestras gasolinas vamos a reducir las importaciones de esos combustibles, lo que va a significar empleos y mantener una política de precios de las gasolinas sin aumentos en términos reales.



“Que no haya los llamados gasolinazos, los que había en el periodo neoliberal”.



Señaló que el que México logrará reducir 100 mil barriles de petróleo diarios, y otros 300 mil los compense Estados Unidos, fue un buen acuerdo, porque se logra estabilizar y se evita la caída mayor en el precio internacional del petróleo.



“Aprovecho para agradecer al presiente (Donald) Trump por su intervención, porque fue una negación bastan tensa, México fue la excepción en su producción porque apenas nos estamos recuperando de la caída de la producción petrolera”, dijo.