Acuerdo de extradición impediría imputar a Duarte desaparición forzada

Luego de revelarse que un Juez de Distrito de Veracruz mantiene una orden de aprehensión en contra del exgobernador Javier Duarte de Ochoa por la desaparición forzada en agravio del policía David Lara Cruz en 2016, sería difícil de ejecutarse debido a que este delito no fue contemplado en el tratado de extradición con Guatemala, explicó el abogado Jorge Reyes Peralta.



Precisó que el Gobierno de México tendría que solicitar al país en donde fue aprehendido ampliar los delitos para ser procesado.



Además, el abogado recordó que Duarte es señalado por una acusación que se sacó mediante tortura al exdirector de Servicios Periciales de Veracruz, Gilberto Aguirre, durante el yunismo, cuando la Fiscalía del Estado era encabezada por Jorge Winckler Ortiz.



Reyes Peralta afirmó que por lo tanto, ya cayó esa acusación contra el exgobernador pues Gilberto Aguirre ya está libre y se comprobó la tortura.



“Si esa orden de aprehensión se la cumplen, sería el problema más sencillo que tiene por la sencilla razón de que ya se cayó la acusación, la orden de aprehensión sale porque hacen declarar a Gilberto Aguirre que recibió instrucciones de ocultar cadáveres, lo cual se demostró que fue torturado, que es mentira y ya se encuentra en libertad”, dijo.



No obstante, reiteró que es todo un proceso administrativo y de logística internacional, para que sea integrada dicha acusación.



"Es muy complicado que le pudieran cumplir esa orden de aprehensión porque él está sujeto a un tratado de extradición y esa orden no viene en el tratado de extradición. (...) En la práctica no pueden citar la audiencia inicial porque no forma parte del tratado inicial por el cual fue extraditado", dijo.



El represente legal del Gilberto Aguirre señaló que dicha orden de aprehensión tiene más de 2 años.



“Con las declaraciones que hicieron cuando tenían cautivo a Gilberto Aguirre Garza, sacaron las órdenes de aprehensión de Luis Ángel Bravo y de Javier Duarte, es un asunto viejo, es un asunto que formó parte de las venganzas de la pandilla que operó la Fiscalía General del Estado a cargo de Jorge Winckler, capitaneado por el que fuera gobernador Miguel Ángel Yunes Linares".