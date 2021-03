Acuerdo por la Democracia debe legalizarse: Unidad Ciudadana

De "buena fe" acudió Unidad Ciudadana a la firma del Acuerdo por la Democracia Veracruz 2021 pero se necesita legalizarlo, asentó la dirigente del partido local, Cynthia Lobato Calderón.



La única mujer que dirige un partido político en la entidad acudió a la invitación que hicieron de la Secretaría de Gobierno, sin embargo, se pronunció porque esta firma tenga un carácter de mayor validez y legalidad, sobre todo ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE), tal y como lo ha buscado su dirigencia, desde el pasado 5 de marzo.



"Necesitamos un documento muy nutrido, enriquecido y no nada más signar un documento que viene de un sólo lado", explicó ante medios de comunicación.



Por tanto, Cinthya Lobato se pronunció porque la firma de este acuerdo sea sólo el inicio que denote la buena voluntad de los actores políticos para llevar a cabo reuniones donde se escuchen todas la opiniones y que esto pueda derivar en elecciones en calma.



"Cuando tú haces un documento que sólo viene pensado de un lado, cuando invitas, convocas, a una mesa de análisis, entonces puede tener la visión de los diferentes órdenes y niveles de gobierno, debe ser un compromiso de todos, porque lo que estamos viviendo en Veracruz no es un chiste", asentó.



Y es que recordó que dados los asesinatos y amenazas a aspirantes a candidaturas en lo que va del presente proceso electoral, obligó a que partidos políticos, como Unidad Ciudadana, propusieran un acuerdo para garantizar un proceso electoral en paz.



Por otra parte, recriminó que no se les haya enviado el acuerdo de manera previa y que no existiera un programa u orden del día para el análisis del acuerdo a firmar, por lo que reiteró que espera que esta invitación sea el inicio del diálogo entre todas las fuerzas políticas con el árbitro electoral, para que se garanticen elecciones en un marco de paz y tranquilidad.