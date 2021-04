Acuerdo por la Democracia garantiza seguridad de candidatos, según MORENA

Con la firma del Acuerdo de Civilidad para la Democracia 2021, se garantiza la salvaguarda de los candidatos a la Diputación federal en todos los distritos electorales, consideró el dirigente del MORENA en el estado, Esteban Ramírez Zepeta.



Recordó que ese acuerdo se firmó tanto a nivel estatal como federal para garantizar la vida de los abanderados de los diferentes institutos políticos y coaliciones y para ello las autoridades de seguridad se han puesto a la disposición de ellos y los partidos.



Lamentó la decisión del PRI, PAN y PRD de no firmar ese pacto de civilidad, aunque es respetable, pero también, si no lo hacen, eso representa muchas cosas.



Destacó que si bien es responsabilidad de cada autoridad municipal la conducta que tengan en estas elecciones, se pide que las autoridades de los tres niveles no intervengan en este proceso para no incurrir en delitos, pero de ser así, serán sancionados.



El dirigente del MORENA fue entrevistado a su llegada al evento de arranque de campañas en Córdoba.