Acultzingo hoy es más seguro, afirma Alcalde

El alcalde de Acultzingo, Luis Alfredo Cruz López, aseveró que este municipio es más seguro, aunque no se puede negar el pasado donde hubo situaciones de inseguridad ni tampoco está exento de eventos de este tipo, pero se le apuesta por ello a la prevención."Acultzingo es seguro, su potencial turístico lo demuestra cada fin de semana porque tenemos entre 2 mil y 3 mil comensales a lo largo de todos los restaurantes".El funcionario reconoció que ha sido un proceso de análisis muy profundo el cual tiene que ver con un pasado innegable y con un presente no separado de la realidad a nivel nacional y con la falta de oportunidades, por ello están trabajando por promover la cultura, el deporte y el empleo."Por ello la inversión que se hizo en el estadio de fútbol, la cancha de fútbol 7, en un ensamble musical con más de 100 alumnos, en el ballet folklórico y prehispánico, por citar".Recordó que tiene presencia de fuerzas federales, así como también de la Policía Auxiliar en los trenes y eso de alguna manera inhibe a la delincuencia.Aunque reconoció que algunos episodios en seguridad suceden en los límites entre este municipio y el Estado de Puebla."El problema está en el estado de Puebla, pero nuestro trabajo es fortalecer la seguridad, fortaleciendo una policía municipal certificada. Al momento tenemos 7 elementos, pero vamos a ir sumando más policías certificados, estamos en este proceso y ya está operando".La presencia, acentuó el munícipe, cuenta mucho, pues los rondines en comunidades, en las cumbres de Acultzingo se está dando."Estamos apegados a la estrategia estatal y federal, también seguimos con la Base de Operaciones Mixtas".Reconoció que no están ajenos a fenómenos de inseguridad como ocurre en cualquier parte del país, pero espera que no suceda nada.