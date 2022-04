Acultzingo sí es un foco rojo: Obispo de Orizaba

El obispo de Orizaba, Eduardo Cervantes, expresó que Acultzingo sí es un municipio inseguro y con violencia, por eso no coincide con lo asegurado por las autoridades, quienes dijeron que no se convierte en foco rojo la zona centro tras los eventos violentos ocurridos en la región de aquel municipio y que han provocado cierre de carreteras durante este fin de semana.El prelado aseveró que ahí la situación de inseguridad es fuerte, a tal grado que a ciertas horas ya no se puede transitar, "la inseguridad crece cada vez más, el tema de las familias que viven en la zozobra también".Recordó que recientemente hizo la visita pastoral en esa zona y la percepción es totalmente diferente a la de las autoridades."Ciertamente las personas viven en una situación dolorosa de inseguridad, ese tramo que comunica a nuestro estado de Veracruz con Puebla hacia Tehuacán. Yo no sabría qué adjetivo poner, pero ciertamente muchas personas saben que no pueden transitar por ahí y la inseguridad es clara en esa área y repito: lo digo a partir de que he estado, estuve en ese municipio y la gente es lo que me ha compartido, es lo que escucho de la comunidad y lo que se percibe".De igual forma apuntó que las personas ahí tienen sus propias precauciones, saben por cuales lugares no pueden ir a ciertas horas. "En la visita pastoral en la que el obispo entra en contacto con toda la realidad de su comunidad, oramos por la gente que vive inseguridad y violencia".Acultzingo, dijo, es la zona donde está más complicada la inseguridad en toda la diócesis, aunque destacó que tristemente en diferentes municipios que pertenecen alguno de los cinco decanatos se siguen viviendo momentos de inseguridad y violencia.En otro tema y en referencia a la consulta para la revocación del mandato, indicó que los obispos se pronunciaron con respecto a este día, la participación y lo que interesa es sobre todo que se respeten las instituciones y estas tengan el lugar correspondiente en la construcción de la comunidad."De la polis en el sentido etimológico que tiene que ver con la política, pues se refiere a todos los ciudadanos. Entonces la construcción de la polis se tiene que hacer de acuerdo con instituciones y no con ocurrencias, no con gustos y no a modo.Y me parece que la construcción de la democracia no se da de manera parcial o aventajada para sacar una respuesta para confirmar a quien quiere confirmarse. Son ociosas algunas acciones y hay momentos más claves dónde tiene uno que participar".