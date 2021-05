Acumula Veracruz 9 mil 636 muertes y 60 mil 619 casos de COVID

El Estado de Veracruz cerró este miércoles con 9 mil 636 muertes acumuladas de COVID-19 y 60 mil 619 casos de esta enfermedad.



Al respecto, la jefa de Epidemiología de la Secretaría de Salud, Dulce María Espejo Guevara, indicó que 394 son actuales, y representan a los enfermos que recién se infectaron, por lo que resaltó la importancia de continuar con las medidas de protección y no exponerse al contagio.



Apuntó que los casos estudiados y atendidos en las diferentes unidades de salud del Estado, con diagnóstico probable de COVUD-19 suman 135 mil 913, de los cuales han dado negativo 64 mil 514 y permanecen como sospechosos 10 mil 780.



En las últimas 24 horas se registraron 7 muertes y 57 casos de Coronavirus.



Zona centro



El municipio de Veracruz es el que ha registrado mayor actividad y sobresale con 12,387 casos acumulados; le sigue Xalapa con 5,137; Orizaba 3,379; Córdoba 3,030; Boca del Río 1,499; Fortín 964; Ixtaczoquitlán 824; La Antigua 698; Medellín 685; Nogales 680; Coatepec 505; Camerino Z. Mendoza 500; Emiliano Zapata 343; Úrsulo Galván 331; Ixhuatlancillo 262; Puente Nacional 203; Actopan 149; Atzacan 127; Coscomatepec 120; Soledad De Doblado 110; Huiloapan 105 y Altotonga 104.



Zona sur



El municipio de Coatzacoalcos suma 3,743 casos; Minatitlán 1,769; Cosamaloapan 1,020; San Andrés Tuxtla 765; Cosoleacaque 622; Tierra Blanca 452; Nanchital 300; Las Choapas 259; Ahora Acayucan 241; Carlos A. Carrillo y Jáltipan 217, Cada Uno; Y Catemaco 119.



Zona norte



El municipio de Poza Rica documenta 3,713 Casos; Tuxpan 1,773; Pánuco 847; Martínez de La Torre 785; Tihuatlán 448;Pueblo Viejo 179; Tlapacoyan 139 y Cerro Azul 100.



La funcionaria de la Secretaría de Salud recordó que el COVID-19 se puede manifestar con fiebre, o no; tos, dolor de cabeza, de músculos, de huesos, de garganta, y calosfrío; semejante a un cuadro respiratorio; o bien presentarse diarrea, vómito, dolor de estómago y confundiese con una infección intestinal; también, la pérdida del olfato y modificación en la percepción de los sabores.



Mientras que en las infecciones que se pueden agravar, “hay señales de alarma” como la dificultad para respirar, el ataque al estado general, dolor de pecho y respiración rápida, que indican que no debe esperar y debe atenderse a la brevedad, porque la enfermedad puede tener un desenlace fatal.