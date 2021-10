Acumula Xalapa presunto daño patrimonial de casi 20 mdp en dos Cuentas Públicas

En los dos últimos años, el Ayuntamiento de Xalapa que preside Hipólito Rodríguez Herrero ha acumulado un presunto daño patrimonial por 19 millones 838 mil 494 pesos.En la Cuenta Pública 2019 resultó con un daño patrimonial por 14 millones 336 mil 606 pesos, que actualmente está en la fase solventación, a lo que suma el presunto desfalco al erario en la Cuenta Pública 2020, que fue observada con irregularidades por 5 millones 501 mil 888 pesos.Durante la revisión al Ejercicio Fiscal 2020, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) detectó que el Ayuntamiento de Xalapa efectuó erogaciones por un millón 169 mil 738.53 pesos, por concepto de “anticipos a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo”, mismos que no fueron recuperados o amortizados.Asimismo, dispuso de 3 millones 810 mil 208.90 pesos para adquirir armas cortas y largas, municiones y cargadores, sin embargo, la erogación no fue comprobada.Además, con un monto de 264 mil 616.24 pesos se adquirieron plantas de arena, tierra, grava y equipamiento para emprendimientos pero no se exhibieron las solicitudes de apoyos y listas de beneficiarios que acrediten la recepción y aplicación de los recursos.En materia de obra pública, el ente fiscalizador observó un presunto daño patrimonial de 116 mil 171.45 pesos en la construcción de drenaje pluvial Río Amazonas Cuarta Etapa, de la Colonia Casa Blanca.La obra está concluida y finiquitada, no obstante, se hicieron pagos en exceso por volúmenes no ejecutados incluyendo el IVA, que deberá ser objeto de reintegro por parte de la empresa constructora.Otra obra observada es la rehabilitación y equipamiento del edificio de Salud Animal. En el proceso de solventación no se presentó evidencia suficiente e idónea, toda vez que presentaron levantamiento físico carente de medidas y reportes fotográficos deficientes y en formato de copia simple, por lo que no es posible identificar los trabajos realizados y verificados.Además, hubo pagos en excesos por volúmenes no ejecutados, por ello, la empresa constructora deberá reintegrar 61 mil 701.27 pesos.También resultó con un presunto daño patrimonial por 79 mil 452.25 pesos la construcción de la Comandancia de Policía Municipal Zona Norte ubicada en la calle Luis Hidalgo Monroy de la colonia La Lagunilla.El Ayuntamiento no presentó evidencia suficiente e idónea, ya que en el reporte fotográfico no se logran identificar los conceptos como faltantes, en virtud de que la calidad de la impresión es borrosa.Aunado a que los anexos al acta carecen de las firmas de la totalidad de los participantes en el acta; de igual forma, presentaron en copia simple, reintegro de la empresa contratista, comprobante de operación de transferencia interbancaria, por un monto de 14 millones 600.03 pesos.