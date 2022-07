Acusa AMLO que los ministros de la SCJN son los mejores pagados en el mundo

En el marco de su anuncio de pasar de la austeridad republicana a la pobreza franciscana, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación(SCJN) son los mejor pagados en todo el mundo.Al difundir una lista de los sueldos de ministros de justicia de varias naciones, el Mandatario federal señaló que los ministros del Máximo Tribual en México tienen un salario mensual de 6 millones 766 mil 428 pesos, mientras que los ministros de Reino Unido de 6 millones 072 mil pesos, y los de Estados Unidos tienen un ingreso de 4 millones 708 mil.Indicó que los ministros en Alemania ganan 3 millones 669 mil 033 mil pesos mensuales y en Sudáfrica su sueldo es de 3 millones 688 mil 756 pesos.En Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal afirmó que aún con los amparos que se han interpuestos, en el Poder Judicial ya no existen gastos que antes había como el pago de presupuesto público a trabajadoras del hogar y otros gastos, y aseguró que esto se ha venido quitando.“Aún con los amparos, de todas maneras, ya no se gana lo mismo en el Poder Judicial y había en el Poder Judicial gastos que ya no existen, por ejemplo, ministros tenían gastos para sus domicilios, trabajadoras domésticas, otros gastos. Eso ya se ha venido quitando”, aseguró.