Acusa “dedazo” en contratación de capacitadores electorales para revocación de mandato

Muy buenos días.Antes que nada, espero que se encuentren muy bien. Me comunico para pedirles de la manera más atenta ayuda para divulgar la situación de parcialidad, injusticia y atropello por parte de la Junta Distrital 10 del Instituto Nacional Electoral con sede en Xalapa, y la cual expongo a continuación.Como es bien sabido hace unas semanas fue emitida la convocatoria de la contratación para participar como Capacitador y Asistente Electoral en la próxima revocación de mandato. La convocatoria (que adjunto en el mensaje) fue divulgada por diversos canales de comunicación, indicaba el proceso de selección, así como requisitos, que incluyeron un examen de carácter obligatorio y posterior entrevista.Señalaban que los mejores evaluados serían contratados, no está demás decir que la convocatoria era de carácter público, transparente y por concurso o al menos eso decían. El problema es el siguiente: bajo un acto arbitrario, de favoritismo, falto de transparencia y de honestidad, decidieron hacer a un lado las normas establecidas y contratar por dedazo a personal que no presentó examen y mucho menos entrevista. Personas como un servidor, que sacaron calificación mayor a 9 en el examen, acreditaron experiencia en la rama y sobresalieron en la entrevista, fueron hechos a un lado de manera arbitraria, relegándolos hasta el lugar 120 de lista de reserva, sin el mínimo respeto a las reglas establecidas en la convocatoria previa. Un acto que abona a la mala imagen del INE.Para demostrar lo anterior adjunto pruebas de las calificaciones de las personas que presentaron exámenes e hicimos entrevista, para compararla con la lista de personas contratadas, podrán observar que en los contratados están personas que ni siquiera presentaron examen o sacaron baja calificación, pero aparecen en los primeros puestos.Agradecería muchísimo su apoyo para divulgar este atropello a nuestra persona.AtentamenteNombre (…)Tel (…)