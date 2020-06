Acusa desatención de Clínica del ISSSTE, en Xalapa

Un usuario del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) denunció la negativa de personal de la Clínica San Bruno de someterlo a operación tras una fractura de tibia y peroné.



El afectado, de nombre Sergio Almanza, dijo que el 31 de mayo acudió a atención de Urgencias en el ISSSTE tras sufrir un accidente, y aunque los médicos le inmovilizaron la extremidad con férula y yeso, no se le programó para quirófano.



En lugar de ello, permaneció en hospitalización 13 días (del 31 de mayo a este viernes), y sólo dejó las instalaciones médicas luego de tramitar su alta voluntaria.



Una vez fuera del ISSSTE acudió a consulta particular, y por lo tanto, pagará 40 mil pesos por una operación en una institución privada.



"Me internaron y sólo me pusieron una férula de yeso del pie a la pantorrilla para inmovilizar la parte afectada y desde el 31 al día de hoy no recibí respuesta o comunicado favorable que me dieran una esperanza de que me fueran a esperar".



Indicó que los médicos del ISSSTE justificaron la negativa de realizar la operación primero, por falta de presupuesto y después, por la negativa de "los jefes" del hospital.



"Hoy me sali del Issste sin ninguna respuesta favorable, pedí mi alta voluntaria y la pedí porque es una institución pésimane cuestión de los jefes".