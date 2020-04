Acusa desatención del Hospital del IMSS en Orizaba

Claudia Cruz Méndez, madre de un menor de edad que ha tenido varias cirugías tras haberle sido diagnosticado un quiste en su cabeza, se presentó este martes en las oficinas de la Delegación Veracruz Sur del IMSS para exigir atención para el niño, toda vez que aseguró que en el nosocomio del Instituto en Orizaba fue atacado por una bacteria y los médicos sólo le toman signos vitales pero ya no hacen nada por él.



Indicó que luego de las valoraciones que le hicieron al menor hace meses en el hospital del IMSS, le dijeron que el quiste aracnoideo que tiene no necesitaba cirugía y que se buscarían otros motivos por los cuales se presentó el dolor de cabeza.



Después, otro médico —como ya lo había expuesto al dar a conocer este lunes— le dijo que sí requería cirugía pero lo regresaron a su natal Coatzacoalcos.



"Pero mi hijo seguía con la cefalea, con el ojito más grande, con mucho sueño, sin apetito y fue que lo vio un doctor particular y entonces presenté lo que me había dicho el doctor y de nueva cuenta nos mandan al IMSS en Orizaba y entonces lo operaron para hacerle un drenaje de un hematoma que tiene".



Después de esta cirugía, los médicos del Hospital del IMSS en Orizaba lo dieron de alta pero a los tres días de su ingreso lo tuvieron que regresar a este nosocomio porque el menor presentó salida de líquido de su cabeza, lo cual se repitió días después a pesar de que lo volvieron a dar de alta.



"La válvula que le colocaron no funcionó, me dijo un médico particular en Cotazacoalcos porque en el hospital del IMSS no hay especialista y otra vez vinimos a Orizaba al hospital. El pediatra neurocirujano particular que lo vio envió una petición para que se le tomara la muestra del líquido y salió que tiene una bacteria, por lo cual nos aislaron pero lo único que le están haciendo es tomarle los signos vitales pero no le hacen algo. Hay otro niño que también fue operado y tiene la misma bacteria porque la adquirieron en el hospital".



La madre apuntó que ha buscado que el niño sea trasladado a Veracruz, Puebla o México pero le negaron el ingreso a los hospitales para que sea atendido, pues estos nosocomios están centrados en casos de COVID-19.