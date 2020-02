Acusa Diputado “campaña de odio” en su contra por caso Doña Luchita

El diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Sergio Hernández Hernández, desmintió las acusaciones que se hicieron en su contra respecto al ofrecimiento económico que le hizo a familiares de Doña Luchita, previo a su desalojo el día de ayer, acusando que hay una campaña de desprestigio a su persona.



“A todos los xalapeños nos indignó esta noticia. Me están involucrando en algo que no tengo nada que ver. Es totalmente falso que yo esté detrás de un desalojo. Tan falso es que doña Lucha declaró también que yo le he ofrecido mi apoyo en todo momento, desde la semana pasada nos pusimos en contacto con ella. Es claro que hay una campaña de desprestigio en mi contra”, dijo.



El vicecoordinador del grupo mixto “Acción Nacional Veracruz” aseguró que sí tuvo contacto con María de Lourdes Piedad González, hija de la afectada, pero con el único fin de ayudar a Luz María Landeros “Doña Luchita”.



“Después del desalojo, yo me comuniqué con la coordinadora de las casas de enlace para comunicarme con la familia. Hablé personalmente con doña Yuli y entonces me puse a sus órdenes pero ella reconoció que la semana pasada nos contactamos con ella después de que había ese rumor de un posible desalojo para ofrecerle un tema jurídico. Después les hice la pregunta que cualquier ciudadano haría ¿dónde va a vivir? y ella me respondió que los habían dejado en la calle. Ya vimos una casa en Magnolia que nos cuesta 5 mil pesos de renta y 5 mil de depósito pero no tenemos dinero y que fue lo que yo hice, pues decirles que no se preocuparan, que lo importante era que doña Lucha no se quedara sin un techo, es totalmente diferente a lo que sale en la nota”.



El Legislador del blanquiazul reiteró que se están haciendo campañas de odio en su contra, porque ha sido crítico constante del Gobierno Federal, Estatal y Municipal. Además, afirmó conocer a Beatriz Alicia Gea González, nieta de la afectada, pues dijo conocer de hace años a la familia.



“Yo conozco desde hace muchos años a la familia, como conozco a muchos xalapeños. Simplemente el conocer a la familia, a ambas partes, no me hace responsable. Sin embargo, he ofrecido mi apoyo desde hace una semana por tratar de que no se cometa una injusticia”.



Cabe recordar que el día de ayer, Luz María Landeros fue desalojada de su vivienda, ubicada en la calle Miguel Palacios luego de un juicio que ganó su nieta, situación que provocó que doña Luchita fuera trasladada al hospital, además de que se provocó una trifulca con vecinos y elementos de seguridad.