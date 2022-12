Acusa fraude con falsas estampas mundialistas de Panini, en Orizaba

En un afán por llenar el álbum de selecciones participantes en el mundial de fútbol de Qatar 2022, decenas de coleccionistas en Orizaba fueron defraudados con la venta de una planilla de estampas mundialistas cuyos jugadores no aparecen en el álbum oficial de la editorial Panini.La planilla de 79+1 estampas se comercializa a 299 pesos, en los mismos puestos de revistas donde se vendieron los sobres oficiales con cinco estampillas, a un precio de 18 pesos cada uno.Jonás García, coleccionista del álbum, explicó que de las 670 estampas mundialistas, 620 son normales y 50 holográficas de los 32 países participantes, además de contener sedes, el trofeo y la mascota.Indicó que ha invertido más de mil 700 pesos y aún le faltan cerca de 220 estampas, por lo que acudió a un puesto de revistas ubicado en Sur 3, entre Colón Oriente y Oriente 2 de Orizaba.Ahí le informaron que ya no vendían sobres sueltos, solo planillas con 80 barajas a un precio de 299 pesos, por lo que las adquirió, pero al abrirlas en su casa descubrió que ninguna aparece en el álbum oficial."Hay jugadores que ni siquiera fueron al Mundial, no aparecen en el álbum, es un fraude, "señaló molesto el joven, tras reclamar la devolución de su dinero.No obstante, René Terán, propietario del puesto de revistas, le indicó que es una extensión del álbum, el cual nunca se publicó y que no podía devolverle el dinero porque el paquete fue abierto.Es de mencionar que las planillas van cubiertas con publicidad aparentemente oficial y protegidas con un celofán. No se dio a conocer hasta el momento el nombre del distribuidor por el que ya existen decenas de quejas en la ciudad de Orizaba.