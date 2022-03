Acusa INE desafío a reglas del proceso democrático en consulta de revocación

El proceso de Revocación de Mandato “va y va muy bien”, sin embargo, lamentablemente, algunos actores políticos se empeñan en violar sistemáticamente las leyes del modelo de comunicación política que las diputadas y los diputados federales aprobaron, aseveró Lorenzo Córdova Vianello.El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) dijo que la ciudadanía no quiere más “trampas” y reiteró el exhorto a los actores políticos a respetar las leyes y a estar a la altura.Expuso que hasta el momento se han atendido más de 80 quejas en contra de diversos actores políticos que presuntamente, de manera ilegal, están promoviendo el proceso de Revocación de Mandato.Recordó que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ha emitido 12 medidas cautelares para que se respete la Ley pero se ve con preocupación una estrategia de sistemático desafío a las reglas del proceso democrático.Esa estrategia, dijo, paradójicamente es “por parte de quienes aprobaron las leyes y dicen ser los principales interesados en que el proceso de Revocación de Mandato se lleve a cabo”.A menos de un mes para la jornada de votación del domingo 10 de abril, hizo un nuevo exhorto a funcionarias y funcionarios públicos y a todos los actores políticos a respetar las leyes, pues no hacerlo es una manera directa de inhibir la participación ciudadana.“La gente no quiere más trampas, por ello, les llamo a estar a la altura del compromiso democrático y civismo encomiable de miles y miles de personas que han respondido favorablemente a la convocatoria del INE para fungir como funcionarias y funcionarios de casilla”.En ese sentido, expuso que la ciudadanía se ha apropiado del proceso y de la mano del INE hará posible la recreación de la democracia.