Acusa PRD a Gobernador de polarizar a la sociedad a causa del Presidente

El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Sergio Cadena Martínez, criticó al gobernador Cuitláhuac García Jiménez por haber fijado postura en sus redes sociales en favor del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien el 10 de abril se someterá a un ejercicio de Revocación de Mandato.En un mensaje dirigido a la ciudadanía, el dirigente del partido del Sol Azteca exhortó al titular del Ejecutivo a "ponerse a trabajar por el bienestar de Veracruz".Para el líder perredista en la entidad, García Jiménez retoma "la mala idea de polarizar y dividir a la sociedad entre los que apoyan al Presidente y los que por disentir con este gobierno son calificados como traidores a la patria, promoviendo una guerra civil que no existe”.Cadena Martínez afirmó que en México y en Veracruz se requiere en cambio un llamado a cerrar filas y sumar esfuerzos para salir adelante de la crisis económica, política y social en la que estamos inmersos."Son tiempos para enfrentar los grandes problemas nacionales y aquellos temas que afectan a quienes no consiguen empleo, que enfrentan la carestía de la vida y el desmedido aumento de precios; de apoyar sin demagogia a quienes viven en situación de pobreza y de responder con hechos a quienes se preocupan por el futuro de sus hijos ante el aumento del rezago educativo y la deserción escolar de niños y jóvenes”, puntualizó.Reafirmó que dichos problemas se deben enfrentar sumando esfuerzos, que permitan lograr el desarrollo que necesita el Estado "y no para apoyar gobernantes fallidos sin resultados en más de tres años de gobierno".Finalmente, sostuvo que no se puede ser solidario con quienes engañan, maltratan y no atienden las necesidades de la población.