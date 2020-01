Acusa PRI que Gobierno Estatal desatiende comunidades afectadas por frío

El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Marlon Ramírez Marín, criticó el nulo actuar de la Secretaría de Protección Civil ante cualquier contingencia ambiental, en este caso por la temporada invernal.



"Hay gente de las comunidades y congregaciones que no tienen cómo cubrirse en esta temporada invernal, dado la falta de sensibilidad y prevención del Gobierno del Estado. En nuestro recorrido hemos encontrado una falla en el área de Protección Civil, estamos en la temporada de heladas, y hay muchas congregaciones del Cofre de Perote y del Pico de Orizaba que están sufriendo por la heladas".



Al respecto, manifestó que PC Estatal ya debió haber tomado las medidas pertinentes pero aún no ha actuado al problema.



"Está claro que como la Secretaría de Protección Civil, no lo hizo cuando se incendió el bosque en la zona de Perote ni cuando se vinieron los huracanes ni el Secretario de Salud en la prevención del dengue, hoy nosotros estamos anticipando y tomando las providencias".



En otro orden de ideas, Ramírez Marín consideró que lo cuestionado por el diputado local, José Manuel Pozos Castro, con el caso del parentesco entre la encargada de despacho de la Fiscalía General del Estado, (FGE), Verónica Hernández Giadans y una operadora de la delincuencia organizada, es porque "se llevan muy pesado", él y el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos.



"Yo creo que habría que preguntarle a uno y a otro, cuál es la razón por la que se llevan tan pesado. Ya hablar del tema es una rudeza innecesaria, creo que es un tema discutido, analizado. Yo creo que lo que si está claro que es un tema que tienen que redimir. Nosotros lo que queremos hacer, es no meternos en el ruido que no le deja nada a Veracruz", finalizó.