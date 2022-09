Acusa que administración actual no quiso certificar Cuenta Pública 2021 de Tamiahua

La diputada local del verde ecologista, Citlali Medellín Careaga, acusó a la Secretaría del Ayuntamiento de Tamiahua de negarse a certificar documentación con lo que daría contestación a las observaciones del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS,) sobre la cuenta pública 2021, la última de su administración en dicha demarcación.Además apuntó esto se repite en otros municipios, por lo que exautoridades han tenido que acudir directamente al ente auditor para denunciar estos hechos y dejar por sentada la problemática.“Muchos ex alcaldes nos vimos en la necesidad de mandar un oficio al Orfis denunciando a las actuales administraciones que se han negado a certificar los documentos. Es lamentable porque las actuales administraciones pecan de ignorancia, no conocen la Ley Orgánica”, denunció.La integrante de la Sexagésima Sexta Legislatura Local consideró que las actuales gestiones municipales toman estas acciones “para meter” en aprietos a las que concluyeron su periodo el 31 de diciembre del año pasado.“Lo hacen por meternos en aprietos pero nosotros podemos generar un oficio al Orfis para decir que la Secretaría del Ayuntamiento se negó a certificar los documentos”, comentó luego de participar en la Guardia de Honor al Padre de la Patria, Miguel Hidalgo y Costilla, en el parque de Los Berros.Además, la diputada dijo que sus homólogos Othón Hernández Candanedo y Jessica Lagunes deberían abstenerse de participar en la Comisión Permanente de Vigilancia al ser ex alcalde y hermana de uno en funciones, respectivamente.“Por un ejercicio de honestidad y sensatez ellos no debería estar en esa revisión; yo no estoy en la Comisión y tampoco trato de informarme porque para eso nos llegan los oficios”, abundó Citlalli Medellín.