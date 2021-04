Acusa que funcionarios lo torturaron; culpa al “cártel de SEFIPLAN”

Juan Carlos Lagunes Lagunes, excolaborador del despacho contable Ulua Consulting, denunció penalmente haber sido presuntamente torturado por socios y personal de dicha oficina, involucrando a funcionarios del Gobierno del Estado.Asimismo, acusó a los señalados de formar parte del “famoso cártel” de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), supuesto grupo que —según pasadas publicaciones periodísticas— presuntamente opera con dicho despacho para extorsionar a quienes tienen deudas con el Gobierno de Veracruz.De acuerdo a Lagunes Lagunes, en la carpeta 8718/2019, abierta tras su denuncia ante la Unidad Integral de Procuración de Justicia de la ciudad de Veracruz, constata que el 11 de enero de 2019 él y su madre fueron retenidos, torturados por al menos 7 horas y obligados a firmar documentos mercantiles.El exempleado también fue acusado de robo y le advirtieron que debería asumir “todo lo que estaba pasando e iba a pasar” en el despacho. Aunque aclaró que hasta el momento no tiene ninguna denuncia formal en su contra.En específico, señala directamente a los socios de Ulua Consulting, “cuyos titulares son”: el subsecretario de Ingresos de SEFIPLAN, Ricardo “N”; el jefe de la Oficina de Hacienda en la ciudad de Veracruz, Agustín “N” y el presidente del PRI en Boca del Río, Rodolfo “N”.También a su socio Gerardo “N”, al abogado Raúl “N”, al empleado de la Oficina de Hacienda de Boca del Río Jonathan “N” y a otros colaboradores.“Durante los momentos de la tortura, en repetidas ocasiones, antes de que firmara los documentos mercantiles, Víctor Agustín y el resto de sus socios como Gerardo y su cuñado Rodolfo me comentaban que yo me tenía que echar la culpa de todo lo que estaba pasando en ese despacho y lo que estaba por pasar.“A la fecha de hoy, yo quisiera que Víctor Agustín me explicara delante de la opinión publica y delante de la autoridad a qué se refería con que yo me tenía que echar la culpa de todo. Desconozco la razón de por qué me acusan de un robo y lo más raro de todo es por qué nunca pusieron una denuncia”, dijo.Además, detalló que lo mismo le hicieron a un pasante de la consultoría y que incluso lo están despojando de una propiedad.“Hasta la fecha de hoy no estoy acusado por nada, tengo entendido que ya tienen ellos una carpeta de investigación por el mismo tema de secuestro y tortura, tengo también entendido que son el famoso Cártel de SEFIPLAN, y también son el Cártel del Despojo, porque no soy la única persona a la que están despojando de una propiedad, tengo entendido que traian ahi unos temas con una notaria de algunas personas que trabajan con ellos ahí en la oficina”, dijo.Tras lo ocurrido, Lagunes Lagunes aseguró que demostrará con un perito que firmó documentos bajo tortura, pues se comprobará el “estrés” en su firma.“Quiero que me explique Víctor Agustín a qué se refería con que yo me tenía que echar la culpa de todo, (...) es un cobarde y espero que me lo explique así como me lo dijo y que sostenga todas y cada una de las palabras que estuvo mencionando en el momento de la tortura, él y su cuñado el Presidente del PRI de Boca del Río y sus compañeritos que están en las oficinas de SEFIPLAN”.