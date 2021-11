Buenas tardes,Acudí a la tienda Súper Che de Campo de Tiro, en el área de liquidación estaban unas latas de alimento para bebés en oferta en $9.01.Al ver las latas porque me llamó la atención, no encontré la fecha de caducidad, al ver varias latas me percato de que hay unas con la caducidad borrada y una lata manchada, a lo que se aprecia que fue caducidad de agosto.No es justo que vendan cosas caducadas ni mucho menos para bebés.Anexo fotos.