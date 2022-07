Acusación contra Jorge “N” es del otro exfiscal, Luis Ángel Bravo: diputada panista

Quien acusa a Jorge “N”, es Luis Ángel Bravo Contreras, el ex fiscal Duartista que estuvo acusado por desaparición forzada y la realización de fosas clandestinas, recordó la diputada federal del Partido Acción Nacional (PAN), María Josefina Gamboa Torales, al referir que confía en la autoridad federal y espera que los jueces federales hagan su trabajo, esto, con respecto a la detención del ex fiscal General en la administración panista, Jorge “N”.“Las acusaciones son totalmente absurdas, que no se le olvide a la gente que quien lo acusa es un empleado de Luis Ángel Bravo, el Fiscal de Duarte, el de las fosas clandestinas, el de las desapariciones forzadas y ese mismo sujeto es el que acusa a través de un empleado a Jorge Winckler”, acusó la legisladora.Al señalar que van a recurrir al amparo, dijo que se espera que se realice la audiencia de manera inmediata y cómo las imputaciones son falsas, “Jorge tiene que quedar en libertad”, expuso al añadir que se hará uso de todas las herramientas legales.“Lo están sometiendo al terror de poderlo encarcelar con quien él mismo, haciendo justicia a los veracruzanos, metió en prisión. Son responsables absolutos de lo que le ocurra a Jorge Winckler (…), no hay manera de que alguien se suicide ni nada, si algo ocurre en un penal es mandado a hacer por las autoridades del penal”, advirtió.Por otra parte, afirmó que los jueces de Veracruz, en su mayoría, han demostrado que están completamente arrodillados ante Cuitláhuac García, dijo durante entrevista cuando se encontraba a la espera de la llegada de Jorge “N”, al reclusorio en Pacho Viejo para su audiencia.De igual modo, la diputada agregó que el Poder Judicial es una “burla” para quienes de verdad esperan justicia.Sobre la detención del ex fiscal Yunista, dijo que se enteró por los medios de comunicación y calificó como absurdo el operativo implementado para ello.“Fue un operativo absurdo, ni para el peor delincuente en este país, que miren que hay, han desplegado un operativo como el de hoy; patrulla aérea y demás”.También, recordó que la detención ha sido definida como ilegal y arbitraria como todo el procedimiento, esto cuando desde un inicio fue destituido en el 2019 por la Comisión Permanente en el Congreso local.