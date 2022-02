Acusaciones de tráfico de influencias en mi contra, presiones políticas: Paul Martínez

El diputado local del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Paul Martínez Marie, expresó que los recientes ataques a su labor pública derivan del trabajo y los señalamientos que se han realizado desde su curul en materia ambiental, por lo que advirtió que no cederá a presiones mediáticas y continuará trabajando de la misma manera.Al diputado local y presidente de la Comisión Permanente de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático se le acusó recientemente de incurrir en supuesto “tráfico de influencias” para favorecer a amigos empresarios que incurren en ecocidio con la tala de árboles en la región de Perote; sin embargo y a decir del legislador, estas declaraciones vienen dirigidas por personas que ven que están perdiendo sus privilegios y sólo lo buscan atacar políticamente.En este sentido, Paul Martínez Marie afirmó que “ha sido el primero” en denunciar las irregularidades que ha detectado en el tema de la extracción ilegal de madera de dichas zonas serranas, definiendo que la acusación que hicieron en su contra tiene inconsistencias.“Definitivamente es algo totalmente falso. Sé probablemente de dónde viene la acusación, sé que hay gente a la que le afectamos cuando nos ponemos a trabajar”, respondió en entrevista.Martínez Marie cuestionó que se siga mencionando el supuesto desfalco que dejó cuando estuvo al frente de la Alcaldía peroteña, aclarando una vez más que ese recurso formó parte de la controversia constitucional que él, siendo del PRI, promovió en contra del entonces gobierno de Javier Duarte de Ochoa, también emanado del tricolor.“Son ataques únicamente mediáticos por temas políticos. Definitivamente pisa uno intereses de gente que antes tenía privilegios y tenía el control de la zona en cuanto a temas políticos, caciques incluso a los cuales afecta uno haciendo el trabajo que debe uno hacer y que debió de haberse hecho siempre. Y pues de ahí se deriva sin duda alguna el ataque”, reafirmó.El integrante de la Sexagésima Sexta Legislatura del Estado llamó a sus detractores a poner las denuncias donde corresponden lo cual no ocurrió cuando fue munícipe.Dijo una vez más que “son presiones políticas seguramente” las que están detrás de los señalamientos o algún empresario que no fue favorecido con algún permiso, lo cual dejó en claro, no hará para que se le entregue.“No voy a pedir y mucho menos accedería obviamente. Sí creo que son las luchas políticas, de gente que en estos momentos no está trabajando, no está haciendo nada y siente que va perdiendo terreno en el ámbito político, sobre todo ahí en la región de Perote”, añadió.El Legislador aseguró que desde la Comisión de Medio Ambiente del Congreso local están centrados en ser vigilantes y en exigir que las autoridades encargadas de otorgar autorizaciones, lo hagan bien y cumpliendo su trabajo.“En el tema, por ejemplo, de la tala clandestina, que tanto ha pegado en las zonas altas, se ha pedido que pongan gente capacitada en la Policía, que conozca, que sepa ubicar, identificar las especies maderables y para que no los sorprendan, a veces también manejaron el tema de las guías falsas o alteradas para el traslado de madera”, expuso.Paul Martínez Marie aseguró que también están dando seguimiento a las aguas residuales y la contaminación que está causando el suero de leche que se vierte al río que posteriormente circula por Naolinco, acabando con todo a su paso por la acidez que tiene.“También estamos atendiendo el tema de los beneficios de café, los ingenios buscando una solución que no (afecte) la planta productiva porque definitivamente no es la solución, sino buscando alternativas para que a esos subproductos se les pueda dar un uso apropiado y que lejos de generar contaminación puedan generar riqueza de alguna manera aprovechándolos, convirtiéndolos en otros productos que nos puedan funcionar”, precisó.Comentó que es importante regular el manejo de los residuos sólidos de los municipios y que cuenten con plantas de tratamiento de aguas negras, porque dijo que las que se construyeron en su momento no funcionan actualmente.“Se les ha exigido que inviertan (a las administraciones municipales), porque más allá de cumplir la normatividad, son temas de salud pública que tenemos que atender y son una prioridad”, finalizó al reiterar que continuará con esta labor desde la Comisión Permanente de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático.