Acusan a aspirante a alcalde de Juchique de lucrar electoralmente con vacuna antiCOVID

Vecinos de Plan de Hayas, en el Municipio de Juchique de Ferrer, acusaron al aspirante a ese Ayuntamiento por la Alianza PAN-PRI-PRD, Daniel Portilla Gumecindo, de lucrar electoralmente con la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 y asumir como su logro suyo la llegada de ésta a dicha demarcación.



Y es que explicaron que el pasado 12 de abril, en una casa particular de esta comunidad se llevó a cabo una reunión en la que estuvo presente el virtual candidato del frente opositor, cuyos coordinadores de campaña señalaron que gracias a él y su hermana, la actual alcaldesa, lograron que se inmunizaran a los adultos mayores que habitan en su territorio.



Al hacer un llamado a las autoridades comiciales ante esta situación, añadieron que una de las promotoras de su candidatura, Guadalupe Aguirre, les expuso que “gracias a las autoridades, gracias a la maestra (alcaldesa) y la gestión de Daniel y el compromiso que tiene de responderle a la gente", el referido fármaco llegó a Juchique de Ferrer.



Según los denunciantes, en esa asamblea les enseñaron un oficio de fecha 12 de marzo, en el que supuestamente le hacían la petición a la Secretaría de Salud de Veracruz para que se llevara a cabo la inoculación en ese municipio.



“Y al mes llegó la vacuna contra la pandemia del Coronavirus COVID-19, la cual ya se aplicó a las personas de la tercera edad y así se seguirá aplicando a los demás ciudadanos. Siguió diciendo la coordinadora, esto es un trabajo de Daniel y con esto nos debe de quedar claro que vamos a creer en él y confiar en él y vamos a trabajar fuerte, para que, sea el ganador y tenemos que convencer a más personas y familias, porque Daniel si nos va a dar resultados”, apuntaron.



Otro de sus operadores políticos, dijeron los vecinos, les manifestó que Daniel Portilla Gumecindo “es un hombre de palabra y que cumple ya lo vieron, señores no nos vamos a equivocar este 6 junio, vamos a redoblar esfuerzos para que gane la elección”.



Finalmente añadieron que en la reunión les fue entregada una despensa por familia a cada uno de los asistentes, razón por la cual exigieron que se “tomen cartas en el asunto ya que no está permitido que quieran sorprender y engañar a los ciudadanos con este tipo de declaraciones”.