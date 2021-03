El candidato de Podemos a la alcaldía de Río Blanco, Joaquín Espinoza, se encuentra politizando el problema del agua en el municipio y está convocando a la gente a bloquear carreteras, lo cual no es la solución, señalaron habitantes.



La señora Carmen Castillo, vecina del lugar, indicó que actualmente les están repartiendo agua a través de pipas en varios puntos del municipio por la escasez de agua, pero entienden que no es una situación de personas, sino que se da cada año en la temporada de estiaje.



“Yo soy usuaria y sé que este problema de la falta de agua es por la baja presión que hay, pero también sabemos cómo vecinos que hay personas que tienen otros intereses y quieren llevar agua para su molino y se cuelgan de este problema que existe de hace años, que dejen trabajar a los de la CAEV y que dejen de afectar a terceros”, comentó por su parte la señora María Ruth Peláez Audelo.



Sobre la situación que se vive por el estiaje, la titular de la oficina operadora de la CAEV en Río Blanco, Karel del Carmen Salas Baca, comentó que actualmente se tiene un problema serio por la falta de presión, lo que provoca que el vital líquido no esté llegando a la parte baja del municipio.



Comentó que a los usuarios se les ha pedido paciencia, pues se busca cómo solucionar esta problemática, por lo que se están haciendo sondeos en las líneas y fuentes de captación.



Señaló que al momento se abastece a las zonas mencionadas a través de pipas.