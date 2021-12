Acusan a CFE de entorpecer búsqueda de Estrella, coatepecana desaparecida

Socorro Peredo Pale, hermana de la joven desaparecida Estrella de Guadalupe Peredo Pale, mencionó en conferencia de prensa que se han encontrado indicios de que su consanguínea, estuvo en la zona de la cascada de Texolo, lugar donde fue vista por última vez.Sin embargo, Peredo Pale, recriminó que la Comisión Federal de Electricidad entorpezca la búsqueda de su consanguínea."Cabe destacar la lentitud y el entorpecimiento de la Comisión Federal de Electricidad que demostrado en el caso, ya que no permitieron el acceso a cuerpos de rescate sino hasta el día de ayer, con lo cual hemos perdido tiempo valioso de nuestra búsqueda", expresó.Por su parte Héctor Peredo, agregó que se le negó la entrada a grupos de rescate alpino, al intentar buscar en las grutas de la barranca de la cascada, pues las autoridades de CFE argumentan que no quieren problemas y la presencia del Ministerio Público Federal"Una de las partes que no sabía buscado es en las grietas de la barranca de la cascada de Texolo y al intentar otra vez con rescate alpino las autoridades nos dijeron que no podían pasar por ser una zona federal, que no querían problemas, porque si la encontrábamos tendría que ir el Ministerio Público federal y que no querían problemas"Agregó que no hubo un seguimiento de protocolo por parte del guardia y del gerente nocturno, pues solo se limitaron a correr a la joven del lugar, sin dar parte a las autoridades.Ante estos sucesos, la familia de Estrella hace los siguientes llamados:- Conocer los avances de la investigación por parte de la Fiscalia General del Estado de Veracruz- Que la Comisión Federal de Electricidad brinde el apoyo total y no entorpezca las investigaciones.- Que Instituciones de Gobierno del Estado, no sólo hagan acto de presencia y se retiren- Hacemos un llamado a los colectivos y cuerpos de rescate y público en general que deseen sumarse a la búsqueda de Estrella.La invitación para unirse a las acciones de rescate se encuentran en la página "Estrella regresa a casa" y con el hashtag del mismo nombre.Se reunirán el sábado 11 de diciembre en el estacionamiento de la Cascada de Texolo a las 8 de la mañana, para hacer búsqueda a pie"Estrella hoy cumples 19 años, hoy es tu cumpleaños y te esperamos en casa para festejarlo, con la ayuda de las autoridades, la sociedad civil, familiares y amigos, sabemos que pronto vas a estar en casa", recitó Socorro Peredo.