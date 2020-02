Acusan a comandante y ministeriales de golpear a mecánico, en Minatitlán

Un comandante y tres elementos más de la Policía Ministerial arribaron a un taller de hojalatería y pintura a buscar un auto que dejaron en reparación hace tres días y, al no encontrarlo listo, golpearon al mecánico y lo amenazaron con armas de fuego en la colonia Santa Clara de Minatitlán.



Alrededor de las 14:00 horas, elementos de la Policía Municipal llegaron a buscar un Mazda que dejaron tres días atrás en un taller mecánico con varios detalles para reparar, al no encontrarlo listo comenzaron a hacerse de palabras con el dueño.



Después de discutir los amenazaron con sus armas de fuego y le dieron un cachazo en la cabeza al hermano, quien comenzó a sangrar.



Los mecánicos comentaron que los uniformados también los amenazaron con levantarlos y pagarles dinero en efectivo todo por no tener listo el auto.



Los afectados ya realizaron la denuncia correspondiente los afectados.