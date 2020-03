Acusan a director del Deporte de no apoyar a equipo femenil de futbol, en Poza Rica

Entrenadores y padres de niñas futbolistas de las categorías sub 15 y sub 17 acusaron al director municipal del Deporte, Ramón Rosas Caro, de no apoyarlos económicamente para participar en una competencia estatal a realizarse en Boca del Río.



Expusieron que las jóvenes seleccionadas son ganadoras de una competencia regional, pero se les niega la ayuda gubernamental



Durante el programa de atención ciudadana denominado “Jueves de Puertas Abiertas”, los entrenadores Antonia Almora Barrera y José Antonio Hernández Monter acudieron a la audiencia solicitada con el alcalde de Poza Rica, Francisco Javier Velázquez Vallejo.



Los inconformes expusieron la falta de apoyo al equipo que el pasado fin de semana ganó la competencia.



Además, señalaron que durante su traslado sufrieron un percance automovilístico y algunas jóvenes resultaron lesionadas.



Obtuvieron ayuda de la alcaldesa de Coatzintla, Patricia Cruz Matheis, quien les brindó personal para médico y una ambulancia, puesto que no se pudieron comunicar telefónicamente con el director del deporte pozarricense.



Añadieron que también pidieron apoyo para uniformes y transportes, pero el funcionario les dijo que no había dinero.



El presidente municipal de Poza Rica se comprometió a buscar los recursos para que puedan participar con viáticos en su próximo viaje al municipio de Boca del Río, en donde se realizará la competencia estatal.