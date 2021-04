Acusan a Fuerza Civil de agredir a militantes del PRI en Soteapan

El presidente del comité municipal del PRI del municipio de Soteapan, Cirilo Hernández López, fue agredido por elementos de la Fuerza Civil junto a dos personas más a la altura del entronque Mirador - Palomas, en el municipio de Soteapan, acusaron vía redes sociales.



Según a lo relatado por los agraviados, los elementos policiacos detuvieron su andada de los tripulantes del vehículo en el que viajaban, los obligaron a bajarse, y ahí los golpearon y amenazaron con sus armas largas y navajas, además de quitarle sus equipos celulares.



Además de los golpes, les advirtieron que, de no abandonar sus actividades políticas, iban a agredir y desaparecer a sus familiares, según mencionaron los afectados.



Horas después del hecho, las víctimas arribaron a la ciudad de Acayucan para poner la denuncia formal ante la Fiscalía de este municipio, sin embargo, estos no quisieron tomar la declaración de los afectados porque supuestamente no le pertenece a su jurisdicción.



El presidente del comité municipal del PRI y los otros dos afectados buscarán poner la denuncia ante el abuso de autoridad de la Fuerza Civil y que sean castigados los responsables.