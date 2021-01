Acusan a personal del Instituto Nacional de Migración de acoso, en Río Blanco

Una habitante de Río Blanco que se ha dedicado por varios años a ayudar a migrantes denunció acoso por parte de personal del Instituto Nacional de Migración.



Irene Ramírez Álvarez, quien vive en la calle Ferrocarril, indicó que el problema parece derivar de un vecino que lucra con los migrantes y que ve mal la ayuda que les da, por lo que de manera reiterada pide el apoyo policiaco para denunciar que tiene a migrantes en su domicilio.



Comentó que la noche del miércoles llegó un grupo de 10 migrantes a la colonia Modelo y al parecer tuvieron un problema con esa persona porque le pagaron algo y se negó a devolverles su cambio, por lo que recurrieron a ella.



Eso pareció molestar al vecino, porque en la madrugada llegaron elementos de Seguridad Pública y le dijeron que les habían avisado que en su casa tenía un grupo de migrantes, pero al ver que no había nada se fueron.



Comentó que ese hecho indignó a sus hijos, que le reclamaron al vecino el porqué de su actitud.



No obstante, 20 minutos después llegó personal del Instituto de Migración y se puso a tomar fotos a su casa. Luego intentaron detener a los migrantes y los persiguieron, pero sólo atraparon a un menor como de 10 años, por lo que su padre regresó por él, pero la camioneta se fue.



Luego regresó de nuevo y ante los reclamos de algunas personas dejaron libre al menor y se fueron.



La señora Ramírez se dijo cansada de esta situación, pues hace dos años personal el Instituto de Migración entró a su casa por la misma razón, pero se fueron al ver que no tenía a migrantes adentro, posteriormente, el año pasado otra vez estuvieron en su casa, pero sólo se quedaron en la puerta y ahora le tomaron fotos a su casa, lo que consideró un acoso.